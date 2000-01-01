Кутырева Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Наталья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устинья Никитична

Отец ребёнка: Кутырев Никита Андреевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Никитична

Отец ребёнка: Кутырев Никита Андреевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федора Никитична

Отец ребёнка: Кутырев Никита Андреевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно
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