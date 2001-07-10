Бастин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1931

Дата смерти

10.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1931

Отец: Бастин Николай Михайлович

Мать: Бастина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бастина (Курнева) Зинаида Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
10.07.2001

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