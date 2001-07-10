Бастин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1931
Дата смерти10.07.2001
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1931
Отец: Бастин Николай Михайлович
Мать: Бастина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бастина (Курнева) Зинаида Сергеевна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
10.07.2001