Антропова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Антропов Тимофей Егорович

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Сын: Антропов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Антропов Тимофей Егорович

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область

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