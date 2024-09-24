Антропова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Антропов Тимофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Сын: Антропов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Антропов Тимофей Егорович