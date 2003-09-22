Янчурова (Чупенова) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1938
Дата смерти22.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1938
Рождение ребёнка
13.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янчуров Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1963
Сын: Янчуров Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.09.2003