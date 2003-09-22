Янчурова (Чупенова) Зоя Васильевна 19.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янчурова (Чупенова) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1938

Дата смерти

22.09.2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

оВ
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Место
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Рождение
19.10.1938

Отец: Чупенов Василий Михайлович

Мать: Чупенова (Грибовп) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янчуров Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.1963

Сын: Янчуров Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.09.2003

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