Торештей Чаяан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торештей Чаяан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Анзат Чаяанович

Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Дамба-Доржу Чаяанович

Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Бады-Доржу Чаяанович

Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Даваа-Доржу Чаяанович

Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торештей Менги Степановна

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