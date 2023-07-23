Торештей Чаяан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торештей Дамба-Доржу Чаяанович
Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торештей Бады-Доржу Чаяанович
Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торештей Даваа-Доржу Чаяанович
Мать ребёнка: Торештей Менги Степановна
Бракосочетание
Неизвестно