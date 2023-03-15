Гурулева (Меньшикова (Комогорцева)) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурулева (Меньшикова (Комогорцева)) Нина

Гурулева (Меньшикова (Комогорцева)) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшиков Евграф

Мать: Меньшикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурулев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.