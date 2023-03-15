Гурулева (Меньшикова (Комогорцева)) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Евграф
Мать: Меньшикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурулев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Василий
Смерть
Неизвестно