Нищеретов Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1967
Отец: Нищеретов Владимир Степанович
Мать: Нищеретова Людмила
Бракосочетание
11.12.1989
Рождение ребёнка
15.05.1990
Дочь: Куликова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1992
Сын: Нищеретов Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Васильевна