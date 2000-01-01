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Нищеретов Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1967

Отец: Нищеретов Владимир Степанович

Мать: Нищеретова Людмила

Бракосочетание
11.12.1989

Жена: Нищеретова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
15.05.1990

Дочь: Куликова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1992

Сын: Нищеретов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Нищеретова Наталья Васильевна

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