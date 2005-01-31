Шошина (Калякина) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошина (Калякина) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Онучкино, Домнинская волость, Буйский уезд

Дата рождения

28.09.1934

Дата смерти

31.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1934

Отец: Калякин Яков

Мать: Калякина Мария Алексеевна

Онучкино, Домнинская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1957

Дочь: Еремина Нина Геннадьевна

Отец ребёнка: Шошин Геннадий Александрович

Спас, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шошин Геннадий Александрович

Смерть
31.01.2005
Кострома, город Кострома, Костромская область
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