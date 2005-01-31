Шошина (Калякина) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1934
Дата смерти31.01.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1934
Отец: Калякин Яков
Рождение ребёнка
17.06.1957
Дочь: Еремина Нина Геннадьевна
Отец ребёнка: Шошин Геннадий Александрович
Спас, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2005
Кострома, город Кострома, Костромская область