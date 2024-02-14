Исхаков Сибагат
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1921
Дочь: Гарафутдинова (Исхакова) Марьям Сибагатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Исхаков Хурмат Сибагатович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно