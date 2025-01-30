Стефарова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1976
Дочь: (Стефарова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Стефаров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1980
Дочь: (Стефарова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Стефаров Владимир Иванович