Стефарова Людмила Васильевна 05.11.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефарова Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1976

Дочь: (Стефарова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Стефаров Владимир Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1980

Дочь: (Стефарова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Стефаров Владимир Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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