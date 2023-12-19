Неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестная

Неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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