Неизвестная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: Юрлов Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрлов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно