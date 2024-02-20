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Шемигон Георгий Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.09.1911

Жена: Шемигон Анна Феодосиевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Шемигон Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Шемигон Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Ульяна Георгиевна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Феодосиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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