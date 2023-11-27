Суфиянов Каниф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суфиянов Каниф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суфиянов Ахтамян

Мать: Суфиянова Альфия

Рождение ребёнка
10.06.1988

Сын: Суфиянов Альберт

Мать ребёнка: Суфиянова Фариза

Рождение ребёнка
19.04.1991

Сын: Суфиянов Ришат

Мать ребёнка: Суфиянова Фариза

Рождение ребёнка
14.01.2000

Сын: Суфиянов Рустам

Мать ребёнка: Суфиянова Фариза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суфиянова Фариза

Смерть
Неизвестно
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