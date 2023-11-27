Суфиянов Каниф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суфиянов Ахтамян
Мать: Суфиянова Альфия
Рождение ребёнка
10.06.1988
Сын: Суфиянов Альберт
Мать ребёнка: Суфиянова Фариза
Рождение ребёнка
19.04.1991
Сын: Суфиянов Ришат
Мать ребёнка: Суфиянова Фариза
Рождение ребёнка
14.01.2000
Сын: Суфиянов Рустам
Мать ребёнка: Суфиянова Фариза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суфиянова Фариза
Смерть
Неизвестно