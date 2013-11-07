Шестопалов Павел Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестопалов Павел Родионович

Шестопалов Павел Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2013

Отец: Шестопалов Родион Сергеевич

Мать: Шестопалова Екатерина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close