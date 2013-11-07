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Шестопалов Павел Родионович
Шестопалов Павел Родионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Шестопалов Родион Сергеевич
1978 г.р.
Мать
Шестопалова Екатерина Михайловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2013
Отец:
Шестопалов Родион Сергеевич
Мать:
Шестопалова Екатерина Михайловна
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