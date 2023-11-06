Тимофеева (Геворкян) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Геворкян) Людмила

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

04.11.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1973

Муж: Тимофеев Николай

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.06.1974

Сын: Тимофеев Александр

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
11.04.1978

Сын: Тимофеев Андрей

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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