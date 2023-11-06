Тимофеева (Геворкян) Людмила
Место рождения
Дата рождения04.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1973
Муж: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
23.06.1974
Сын: Тимофеев Александр
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
11.04.1978
Сын: Тимофеев Андрей
Отец ребёнка: Тимофеев Николай