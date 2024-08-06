Чугунова (Хорошева) Евдокия
Место рожденияМосковская губ., Московский уезд, с. Архангельское-Никольское
Дата рождения24.02.1913
Дата смерти02.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913
Отец: Хорошев Гавриил
Мать: Хорошева Агафья / Агапия
Бракосочетание
1934
Муж: Чугунов Петр
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Киблицкая (Чугунова) Людмила
Отец ребёнка: Чугунов Петр
Рождение ребёнка
1939
Сын: Чугунов Вадим
Отец ребёнка: Чугунов Петр
Рождение ребёнка
1941
Сын: Чугунов Петр
Отец ребёнка: Чугунов Петр
Рождение ребёнка
06.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чугунов Петр
Смерть
02.02.1990
Похороны
Неизвестно