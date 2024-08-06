Чугунова (Хорошева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунова (Хорошева) Евдокия

Чугунова (Хорошева) Евдокия

Место рождения

Московская губ., Московский уезд, с. Архангельское-Никольское

Дата рождения

24.02.1913

Дата смерти

02.02.1990

Пол

Женский

Отец

Между 1880 и 1890 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
1939 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913

Отец: Хорошев Гавриил

Мать: Хорошева Агафья / Агапия

Бракосочетание
1934

Муж: Чугунов Петр

Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Киблицкая (Чугунова) Людмила

Отец ребёнка: Чугунов Петр

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чугунов Вадим

Отец ребёнка: Чугунов Петр

Рождение ребёнка
1941

Сын: Чугунов Петр

Отец ребёнка: Чугунов Петр

Рождение ребёнка
06.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Петр

Смерть
02.02.1990
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.