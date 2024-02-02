Тараканова (Мокина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1958
Отец: Мокин Николай Федорович
Мать: Мокина Александра
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Тараканова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Тараканов Валерий Степанович
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Тараканов Илья Валерьевич
Отец ребёнка: Тараканов Валерий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно