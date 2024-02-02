Тараканова (Мокина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Мокина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1958

Отец: Мокин Николай Федорович

Мать: Мокина Александра

Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Тараканова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Тараканов Валерий Степанович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1987

Сын: Тараканов Илья Валерьевич

Отец ребёнка: Тараканов Валерий Степанович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Валерий Степанович

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