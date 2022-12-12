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Червяков Алексей Александрович

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Место рождения

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1979

Отец: Червяков Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.03.2002

Жена: Червякова Анастасия Сергеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.2003

Сын: Червяков Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Червякова Анастасия Сергеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.2006

Дочь: Червякова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Червякова Анастасия Сергеевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.2009

Сын: Червяков Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова Зоя Михайловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Развод
2009

Жена: Червякова Анастасия Сергеевна

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