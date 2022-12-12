Червяков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения06.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1979
Отец: Червяков Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.03.2002
Рождение ребёнка
23.01.2003
Мать ребёнка: Червякова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.06.2006
Дочь: Червякова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Червякова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.04.2009
Сын: Червяков Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова Зоя Михайловна
Развод
2009