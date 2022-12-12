Посной Харитон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посной Харитон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

1818 г.р.
1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Посной Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Палагея Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Посной Иван Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около ?.09.1827

Сын: Посной Никита Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посная Устинья

Смерть
Неизвестно
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