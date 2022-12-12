Посной Харитон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Посной Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Палагея Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1827
Сын: Посной Никита Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посная Устинья
Смерть
Неизвестно