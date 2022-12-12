Харитонова (Осипова) Юлия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Осипова) Юлия Степановна

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Место рождения

Раково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1939

Отец: Осипов Степан Семенович

Мать: Осипова Ульяна Яковлевна

Раково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1965

Дочь: Васильева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Харитонов Владимир Авксентьевич

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Раково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Владимир Авксентьевич

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