Харитонова (Осипова) Юлия Степановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1939
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1939
Отец: Осипов Степан Семенович
Мать: Осипова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.10.1965
Дочь: Васильева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Харитонов Владимир Авксентьевич
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно