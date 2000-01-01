Брачер Николас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Английский офицер.
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Павлова Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
На 1887 год - дворянка города Феодосии, дочь иностранного подданного, домашняя учительница.
Смерть
Неизвестно