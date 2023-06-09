Морозов Иван Макеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1885 ст.
Афанасьевская церковь 08.09.1885 Чермы запасной ефрейтор Иван Макеевич Морозов крестьянская дочь Евдокия Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Федотович по жениху Хворостова крестьянин Ф... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Ивановна
Афанасьевская церковь 27.03.1888 Чермы Мария Ивановна Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич https://www.familysearch.org/ar... Показать все
Поручитель
20.10.1889 ст.
Афанасьевская церковь 20.10.1889 Чермы запасной рядовой Леонтий Васильевич Васильев Петровка крестьянская дочь Мария Сысоевна по жениху Чермы крестьянин Григорий Афанасьевич по жениху Смуравьево... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1891 ст.
Дочь: Морозова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Ивановна
Афанасьевская церковь 06.04.1891 Чермы Александра Ивановна Морозова Чермы отец крестьянин Иван Макеевич Морозов мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянский сын Андрей Андреевич Чермы ж... Показать все
Восприемник
26.07.1891 ст.
Афанасьевская церковь 26.07.1891 Черма Николай Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Иван Макеевич Морозов Крапивны крестьянская де... Показать все
Поручитель
10.05.1893 ст.
Афанасьевская церковь 10.05.1893 Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Великих Лугов крестьянская дочь Мария Николаевна по жениху Чермы запасной ефрейтор Иван Макеев по жениху Калихновщины крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.
Дочь: Морозова София Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Ивановна
Афанасьевская церковь 07.09.1894 Чермы София Ивановна Морозова Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Морозов Чермы мать жена Евдокия Ивановна Морозова Калихновщины Андрей Андреевич Чермы жен... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1902 ст.
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Ивановна
Афанасьевская церковь 05.06.1902 Чермы Зинаида Ивановна Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Василий Андреевич Задубье жена Евдокия Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно