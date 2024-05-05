Пастушенко (Мартышкина) Наталья Николаевна 23.09.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пастушенко (Мартышкина) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1987

Отец: Мартышкин Николай

Мать: Мартышкина Наталья

Бракосочетание
С 14.12.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.2008

Сын: Пастушенко Давид Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.2013

Дочь: Пастушенко Алиса Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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