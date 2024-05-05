Пастушенко (Мартышкина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1987
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1987
Отец: Мартышкин Николай
Мать: Мартышкина Наталья
Бракосочетание
С 14.12.2007
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.2008
Сын: Пастушенко Давид Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.2013
Дочь: Пастушенко Алиса Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности