Плетнёва (Коняева) Василиса Михайловна
Место рожденияПирогова
Дата рождения21.09.1938
Дата смерти30.06.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1938
Отец: Коняев Михаил Григорьевич
Мать: Коняева Анна Михеевна
Пирогова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнёв Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич
Рождение ребёнка
02.07.1966
Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич
Рождение ребёнка
15.01.1971
Филаево
Рождение ребёнка
05.06.1975
Смерть
30.06.2003