Плетнёва (Коняева) Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнёва (Коняева) Василиса Михайловна

Место рождения

Пирогова

Дата рождения

21.09.1938

Дата смерти

30.06.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1938

Отец: Коняев Михаил Григорьевич

Мать: Коняева Анна Михеевна

Пирогова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнёв Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
02.07.1966

Сын: Плетнёв Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
15.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич

Филаево
Рождение ребёнка
05.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плетнёв Николай Никитьевич

Смерть
30.06.2003

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