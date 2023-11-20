Сафонова Галина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Галина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955

Отец: Корнюшкин Тихон

Мать: Корнюшкина Мария

Рождение ребёнка
30.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Александр Сергеевич

Ковалёво, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1978

Сын: Сафонов Роман Александрович

Отец ребёнка: Сафонов Александр Сергеевич

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