Сафонова Галина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955
Отец: Корнюшкин Тихон
Мать: Корнюшкина Мария
Рождение ребёнка
30.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Александр Сергеевич
Ковалёво, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1978
Сын: Сафонов Роман Александрович
Отец ребёнка: Сафонов Александр Сергеевич