Атясова Агапия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1898 ст.
Сын: Атясов Осип (Иосиф) Федорович
Отец ребёнка: Атясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1899 ст.
Отец ребёнка: Атясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Атясов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно