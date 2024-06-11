Атясова Агапия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Атясова Агапия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атясов Федор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1898 ст.

Сын: Атясов Осип (Иосиф) Федорович

Отец ребёнка: Атясов Федор Федорович

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1899 ст.

Сын: Атясов Семен Федорович

Отец ребёнка: Атясов Федор Федорович

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Сын: Атясов Флор Федорович

Отец ребёнка: Атясов Федор Федорович

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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