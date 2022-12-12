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Мальцев Михаил Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.01.1862

Дата смерти

12.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1862

Отец: Мальцев Александр Протолеонович

Мать: Мальцева Асенефа Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1883 по 1954
Харьков, Харківська область
Образование
С 1883 по 1887
Харьков, Харківська область
закончил Харьковский ветеринарный институт
Работа или профессия
С 1887 по 1954
Харьков, Харківська область
Харьковский ветеринарный институт
Работа или профессия
С 1896 по 1954
Харьков, Харківська область
профессор Харьковского ветеринарного института
Смерть
12.11.1954
Харьков, Харківська область
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