Мальцев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения17.01.1862
Дата смерти12.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1862
Место жительства
С 1883 по 1954
Образование
С 1883 по 1887
закончил Харьковский ветеринарный институт
Работа или профессия
С 1887 по 1954
Харьковский ветеринарный институт
Работа или профессия
С 1896 по 1954
профессор Харьковского ветеринарного института
Смерть
12.11.1954