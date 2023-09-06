Белоусов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов Петр

Мать: (Холявко) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов ??

Мать ребёнка: Белоусова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Ольга

Мать ребёнка: Белоусова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Наталья

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