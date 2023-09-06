Белоусов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов Петр
Мать: (Холявко) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов ??
Мать ребёнка: Белоусова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Ольга
Мать ребёнка: Белоусова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Наталья