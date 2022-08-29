Харитонов Иван 3 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Иван 3

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Харитонов Федор

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Харитонов Манойло

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Харитонов Степан

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Харитонов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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