Харитонов Иван 3
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Харитонов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Харитонов Манойло
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Харитонов Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Харитонов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно