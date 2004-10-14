Косарева (Каблова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева (Каблова) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1908

Дата смерти

28.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1930

Дочь: Коткина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1932

Дочь: Косарева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
23.08.1935

Дочь: Косарева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Косарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
02.05.1942

Сын: Косарев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
18.07.1945

Сын: Косарев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
19.12.1948

Сын: Косарев Валера Васильевич

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1952

Дочь: Желтова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Василий Павлович

Смерть
28.01.1994
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