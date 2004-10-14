Косарева (Каблова) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1908
Дата смерти28.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1930
Дочь: Коткина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1932
Дочь: Косарева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
23.08.1935
Дочь: Косарева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Косарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
02.05.1942
Сын: Косарев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
18.07.1945
Сын: Косарев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1948
Сын: Косарев Валера Васильевич
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Рождение ребёнка
05.04.1952
Дочь: Желтова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Косарев Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1994