Горбатюк (Гром) Мелания Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбатюк (Гром) Мелания Онуфриевна

Горбатюк (Гром) Мелания Онуфриевна

avatar

Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Гром Онуфрий Петрович

Мать: Пелагея Ивановна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHR-YYWW
Крещение
01.01.1888
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Бракосочетание
17.09.1906

Муж: Горбатюк Павел Емельянович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-8NJ9
Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Горбатюк Пётр Павлович

Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9C7K
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PTD7 12.10.1967 выдано свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5GL
Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Горбатюк Алексей Павлович

Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-DL1L
Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: Сусанна Павловна

Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-JM8R Выдано свидетельство о рождении 31.01.1969 II-АВ №696594
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close