Горбатюк (Гром) Мелания Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: Гром Онуфрий Петрович
Мать: Пелагея Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHR-YYWW
Крещение
01.01.1888
Иоанно-Богословская церковь
Бракосочетание
17.09.1906
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-8NJ9
Рождение ребёнка
11.08.1907
Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-9C7K
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PTD7 12.10.1967 выдано свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-Z5GL
Рождение ребёнка
28.07.1912
Сын: Горбатюк Алексей Павлович
Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-DL1L
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: Сусанна Павловна
Отец ребёнка: Горбатюк Павел Емельянович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-JM8R Выдано свидетельство о рождении 31.01.1969 II-АВ №696594
Смерть
Неизвестно