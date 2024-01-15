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Груздев Данила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Груздев Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Груздева) Афросинья Данилова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1771

Сын: Груздев Иван Данилов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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