Груздев Данила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Груздев Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Груздева) Афросинья Данилова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1771
Сын: Груздев Иван Данилов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно