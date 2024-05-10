Ларин Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1912
Мать ребёнка: Ларина Ирина
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Ларин Александр Герасимович
Мать ребёнка: Ларина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ларина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Ларина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ларина Ирина
Смерть
Неизвестно