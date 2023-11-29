Размашкина (Грачева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размашкина (Грачева) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грачев Николай Михайлович

Мать: Грачева (Пестова) Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Размашкин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Размашкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Размашкин Павел Владимирович

Отец ребёнка: Размашкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Размашкин Владимир

Смерть
Неизвестно

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