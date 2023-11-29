Размашкина (Грачева) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Размашкин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Размашкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Размашкин Павел Владимирович
Отец ребёнка: Размашкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Размашкин Владимир
Смерть
Неизвестно