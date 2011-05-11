Филиппова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1930
Дата смерти11.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1952
Сын: Филиппов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
29.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Сергей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2011