Филиппова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Анна Сергеевна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.11.1930

Дата смерти

11.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1952

Сын: Филиппов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Сергей Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Сергей Кириллович

Смерть
11.05.2011
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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