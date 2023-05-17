Корнусова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнусова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ачирова Галина Эрендженовна

Отец ребёнка: Корнусов Эренджен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнусов Содма

Отец ребёнка: Корнусов Эренджен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манджиева Валентина Эрендженовна

Отец ребёнка: Корнусов Эренджен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнусов Сергей Эрендженович

Отец ребёнка: Корнусов Эренджен

Рождение ребёнка
06.04.1968

Дочь: Корнусова Альбина Эрендженовна

Отец ребёнка: Корнусов Эренджен

Смерть
Неизвестно

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