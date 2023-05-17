Корнусова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ачирова Галина Эрендженовна
Отец ребёнка: Корнусов Эренджен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнусов Содма
Отец ребёнка: Корнусов Эренджен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манджиева Валентина Эрендженовна
Отец ребёнка: Корнусов Эренджен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнусов Сергей Эрендженович
Отец ребёнка: Корнусов Эренджен
Рождение ребёнка
06.04.1968
Дочь: Корнусова Альбина Эрендженовна
Отец ребёнка: Корнусов Эренджен
Смерть
Неизвестно