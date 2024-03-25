Литвина (Ехилевская) Татьяна Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Литвин Лейба Меерович
Мать: Литвина Шифра Вульфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвина Соня Абрамовна
Отец ребёнка: Ехилевсий Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ехилевская Сара Абрамовна
Отец ребёнка: Ехилевсий Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ехилевский Моисей Абрамович
Отец ребёнка: Ехилевсий Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ехилевсий Абрам
Смерть
1979