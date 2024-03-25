Литвина (Ехилевская) Татьяна Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Ехилевская) Татьяна Лейбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Литвин Лейба Меерович

Мать: Литвина Шифра Вульфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвина Соня Абрамовна

Отец ребёнка: Ехилевсий Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ехилевская Сара Абрамовна

Отец ребёнка: Ехилевсий Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ехилевский Моисей Абрамович

Отец ребёнка: Ехилевсий Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ехилевсий Абрам

Смерть
1979
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