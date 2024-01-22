Тимофеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1952

Дочь: Абрамова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Павловна

Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Романенкова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Сотникова Варвара Павловна

Смерть
1961

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