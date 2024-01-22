Тимофеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1952
Дочь: Абрамова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Павловна
Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Романенкова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Сотникова Варвара Павловна
Смерть
1961