Саксина (Гусева) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина (Гусева) Агриппина Николаевна

Место рождения

Тверская губерния, Зубцовский район, Игнатовской волости, деревни Горшковой

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гусев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Саксин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
23.11.1900

Дочь: (Саксина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Саксин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
03.12.1904

Дочь: (Саксина) Варвара

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: (Саксина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
09.01.1908

Дочь: (Саксина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
26.10.1910

Сын: Саксин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Саксин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно

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