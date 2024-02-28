Саксина (Гусева) Агриппина Николаевна
Место рожденияТверская губерния, Зубцовский район, Игнатовской волости, деревни Горшковой
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гусев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Саксин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
23.11.1900
Дочь: (Саксина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
26.09.1902
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
03.12.1904
Дочь: (Саксина) Варвара
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: (Саксина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
09.01.1908
Дочь: (Саксина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
26.10.1910
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Саксин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Саксин Михаил Егорович
Смерть
Неизвестно