Русакова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

После 1856 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1835 ст.

Дочь: Тюрина Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Русаков Тимофей Григорьевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1856 ст.
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