Русакова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смертиПосле 1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1835 ст.
Дочь: Тюрина Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Русаков Тимофей Григорьевич
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1856 ст.