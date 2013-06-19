Бородина (Рябова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Рябова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1949

Дата смерти

19.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1974

Сын: Бородин Илья Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2013
Причина смерти: Парализована.( Онкология.)
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