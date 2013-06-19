Бородина (Рябова) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1949
Дата смерти19.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1974
Сын: Бородин Илья Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2013
Причина смерти: Парализована.( Онкология.)