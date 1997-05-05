Осипов Анатолий Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти05.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Рождение ребёнка
02.10.1951
Дочь: Матюхова Алла Аналольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Задоно-Кагальницкая, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.05.1997
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область