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Осипов Анатолий Андреевич

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Место рождения

Мариуполь, Кіровоградська область

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

05.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариуполь, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
02.10.1951

Дочь: Матюхова Алла Аналольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Задоно-Кагальницкая, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.05.1997
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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