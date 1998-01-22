Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна

Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1912

Дата смерти

22.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912

Отец: Алхимов Иван Тихонович

Мать: Марфа Евсеевна

Рождение ребёнка
11.12.1933

Дочь: Ворошилова Луиза Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов - Ворошилов Сергей Николаевич

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов - Ворошилов Сергей Николаевич

Смерть
22.01.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close