Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1912
Дата смерти22.01.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912
Отец: Алхимов Иван Тихонович
Мать: Марфа Евсеевна
Рождение ребёнка
11.12.1933
Дочь: Ворошилова Луиза Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов - Ворошилов Сергей Николаевич
Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1998