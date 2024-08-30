Грехова (Китова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Китова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.06.1908

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1860

Муж: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.09.1862

Сын: Грехов Николай Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Грехов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1867

Сын: Грехов Александр Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.06.1908
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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