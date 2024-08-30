Грехова (Китова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти26.06.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1860
Муж: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1862
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1867
Сын: Грехов Александр Петрович
Отец ребёнка: Грехов Петр Иванович
Смерть
26.06.1908