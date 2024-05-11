Александров Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2005
Сын: Александров Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Александрова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
2009
Сын: Александров Роман Юрьевич
Мать ребёнка: Александрова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
2019
Сын: Александров Василий Юрьевич
Мать ребёнка: Александрова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
2020
Мать ребёнка: Александрова Екатерина Николаевна