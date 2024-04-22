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Курочкин Алексей Саввович

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.01.1918

Дата смерти

08.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918

Отец: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

Мать: Курочкина Варвара Сергеевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники Александр Сергеевич Козырев Анастасия Алексеевна Кошкина
Образование
1937
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образовательное учреждение: Ярославский техникум резиновой промышленности
Образование
С 12.08.1938 по 01.10.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: ЛВЗРКУ Специальность: курсант
Военная служба
07.11.1938
Бракосочетание
1939

Жена: Демидова Нина Петровна

Военная служба
С ?.10.1940 по ?.08.1941
Воинское звание: командир взвода топографической разведки
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.05.1942
Воинское звание: старший адьютант разведывательного дивизиона
Военная служба
С ?.05.1942 по ?.01.1946
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Род войск: 218 АП 361 СД 15 Армии 2ДВФ Воинское звание: начальник штаба дивизиона
Рождение ребёнка
28.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Петровна

Военная служба
С ?.01.1946 по ?.06.1953
Воинское звание: 1 пом. начальника штаба полка
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Петровна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Военная служба
С ?.06.1953 по ?.11.1955
Воинское звание: начальник школы сержантского состава
Образование
1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: ЦАКУОС
Военная служба
С ?.11.1955 по ?.08.1960
Воинское звание: начальник полковой школы
Работа или профессия
С 1961 по 1978
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место: Завод "Победа рабочих"
Работа или профессия
Неизвестно
офицер ВС СССР, полковник артилерии
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
08.01.1991
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: рак
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