Курочкин Алексей Саввович
Место рождения
Дата рождения26.01.1918
Дата смерти08.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1918
Воспреемники Александр Сергеевич Козырев Анастасия Алексеевна Кошкина
Образование
1937
Образовательное учреждение: Ярославский техникум резиновой промышленности
Образование
С 12.08.1938 по 01.10.1940
Образовательное учреждение: ЛВЗРКУ Специальность: курсант
Военная служба
07.11.1938
Бракосочетание
1939
Жена: Демидова Нина Петровна
Военная служба
С ?.10.1940 по ?.08.1941
Воинское звание: командир взвода топографической разведки
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.05.1942
Воинское звание: старший адьютант разведывательного дивизиона
Военная служба
С ?.05.1942 по ?.01.1946
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Род войск: 218 АП 361 СД 15 Армии 2ДВФ Воинское звание: начальник штаба дивизиона
Рождение ребёнка
28.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Нина Петровна
Военная служба
С ?.01.1946 по ?.06.1953
Воинское звание: 1 пом. начальника штаба полка
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Нина Петровна
Военная служба
С ?.06.1953 по ?.11.1955
Воинское звание: начальник школы сержантского состава
Образование
1954
Образовательное учреждение: ЦАКУОС
Военная служба
С ?.11.1955 по ?.08.1960
Воинское звание: начальник полковой школы
Работа или профессия
С 1961 по 1978
Место: Завод "Победа рабочих"
Работа или профессия
Неизвестно
офицер ВС СССР, полковник артилерии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1991
Причина смерти: рак