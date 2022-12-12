Авксентьев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1878
Дата смерти04.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1878
Место жительства
С 1940 по 1943
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.03.1943
г. Нью-Йорк, США