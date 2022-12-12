Авксентьев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авксентьев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

28.11.1878

Дата смерти

04.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1878
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1940 по 1943
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.03.1943
г. Нью-Йорк, США
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