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Головченко Степанида Никитична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.08.1895 ст.

Дата смерти

17.02.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895 ст.

Отец: Головченко Никита Михайлович

Мать: Головченко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-C?i=976&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.02.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.02.1896 ст.
на отведенном кладбище
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