Андреева (Козлова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Козлова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Козлов Дмитрий Алексеевич

Мать: Козлова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
29.04.1842 ст.

Муж: Андреев Николай Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
29 апреля 1842 г. поженились уволенный от службы поручик Николай Евфимиев сын Андреев 1-й, 38 лет, православного вероисповедания, первым браком, жительствующий в приоде Николая Чудотворца, что в Драча... Показать все
Смерть
Неизвестно
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