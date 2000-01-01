Смотров Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмотров Михаил Владимирович

Смотров Михаил Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

17.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Смотров Владимир Васильевич

Мать: Смотрова Евдокия

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Смотрова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: Смотров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Смотрова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1939

Дочь: Рябченко Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна

Смерть
17.12.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close