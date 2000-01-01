Смотров Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти17.12.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Смотров Владимир Васильевич
Мать: Смотрова Евдокия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Смотрова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: Смотров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Смотрова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1939
Дочь: Рябченко Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Смотрова Мария Васильевна
Смерть
17.12.1941